Ang a Gerusalemme promuove l'imprenditoria giovanile italiana

L’Agenzia Nazionale per i Giovani sarà a Gerusalemme dall’11 al 15 marzo nell’ambito della “Visita di studio con attività di costruzione di partenariati e di progettazione sullo spirito e l’educazione imprenditoriale per i giovani e la social innovation in Israele” organizzata in collaborazione con il Comune di Gerusalemme ed in partenariato con altre Agenzie Erasmus+ per il Capitolo Gioventù (Ungheria, Gran Bretagna e Danimarca).

“Israele – sottolinea Giacomo D’Arrigo, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - è uno Stato all’avanguardia nel settore della social innovation e della nascita di imprese e per noi è importante sviluppare e consolidare iniziative concrete che possano aiutare i giovani italiani, grazie a Erasmus+, a imparare modelli positivi e sostenibili. Il consolidamento della collaborazione con la municipalità di Gerusalemme è un’ulteriore testimonianza del riconoscimento internazionale per l’Agenzia e conferma la nostra leadership maturata in questi anni in politiche di integrazione, inclusione e occupazione nel Mediterraneo rivolte ai giovani under 30”.

“L’Agenzia – prosegue D’Arrigo - è capofila e leader dell’organizzazione di questa visita di studio, nata dalle frequenti e strette relazioni sviluppate da anni con i Paesi e organizzazioni dell’Europa del Sud, dell’area Mediterranea e del Medioriente; relazioni che hanno permesso di realizzare e sostenere già numerose iniziative e progetti che hanno permesso ad Ang di essere un punto di riferimento di primo livello per le attività e politiche che promuovono partecipazione e mobilità giovanile, nonché dialogo interculturale e la cooperazione transnazionale. “

L’Agenzia si occupa infatti, nell’ambito di Erasmus +, anche di attività rivolte all’Area del Mediterraneo. In 10 anni di attività sono oltre 11.000 i giovani coinvolti in progetti con Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia con un investimento di oltre 17 milioni di euro. L’Agenzia ha inoltre favorito il processo di empowerment delle organizzazioni giovanili dell’area mediterranea supportando il loro accreditamento per potere organizzare progetti di Servizio Volontario Europeo.

Il progetto in questione infatti si inserisce nella partnership strategica avviata nel 2013 con diverse altre Agenzie Erasmus+ in Europa, e vede l’Italia in prima fila e sede della tappa di avvio, altri appuntamenti si sono già realizzati in Svezia e Gran Bretagna, Paese che ospiterà anche il prossimo incontro a fine marzo.

I partecipanti alla tre giorni sono 30, rappresentanti di organizzazioni e enti di diversi natura e status, provenienti da: Italia, Cipro, Danimarca, Ungheria, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, e appunto Israele.

Il progetto si svolgerà dall’11 al 15 marzo presso l’Agron Guest House Hostel, con il supporto della Municipalità di Gerusalemme, e vedrà anche la presenza di ospiti e rappresentanti istituzionali: Giacomo D’Arrigo - Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; S.E. Gianluigi Benedetti - Ambasciatore italiano presso lo Stato di Israele; Francoise Kafri - Direttore dell’Ufficio Relazioni e scambi internazionali e Ariela Rejwan - Direttore del Dipartimento per la Cultura e le attività sociali del Comune di Gerusalemme; Giuseppe Gualtieri - Coordinatore del Programma Erasmus+ capitolo Youth presso l’ANG; Ildikó Gulácsi, rappresentante della Tempus Public Foundation - Agenzia Nazionale Ungherese responsabile per ERASMUS+ YOUTH; Sàndor Szelekovsky, responsabile del dipartimento economico e commerciale della Delegazione dell’Unione Europea presso lo Stato di Israele. Con quest’ultima istituzione è previsto un incontro presso la sede di Ramat Gan (Tel Aviv).

Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire nuove competenze, supporto e ispirazione ai giovani, a chi lavora con i giovani e ai professionisti, al fine di scoprire cosa voglia dire fare imprenditoria sociale. In questa occasione ci sarà l’opportunità di visitare a Gerusalemme diverse imprese sociali e strutture che forniscono assistenza a tal fine.