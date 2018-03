Regionali Molise, Di Pietro: no grazie non mi candido

Antonio Di Pietro ha rifiutato la candidatura del centrosinistra per la presidenza della Regione Molise. «No grazie», ha detto l’ex pm di Mani Pulite stasera in un intervento telefonico alla trasmissione 'Moby Dick' su Telemolise. «No grazie - ha risposto Di Pietro a una domanda sulla candidatura - sono arrivato da poco (a Montenero di Bisaccia, suo paese natale, ndr) per potare l’olivo e devo sistemare la campagna».

Di Pietro, almeno nelle intenzioni, doveva essere la figura di sintesi per una ritrovata intesa della coalizione dopo i numerosi dissapori dei mesi scorsi, che avevano determinato anche clamorosi abbandoni. Ora, dunque, dopo il "gran rifiuto", la priorità per il centrosinistra molisano è quella di individuare un nuovo candidato e il tempo stringe. Tra due settimane, infatti, dovranno essere presentate le liste.