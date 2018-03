Meteo, le previsioni per il weekend

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

SABATO 10 MARZO

Al Nord maltempo in propagazione dal Nordovest verso Lombardia e restanti settori entro sera, con piogge sparse e nevicate sulle Alpi dai 1400m. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Centro piogge in Toscana in estensione a Marche, localmente Umbria e in serata all'alto Lazio. Tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 13 e 16. Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi sulle regioni tirreniche, specie al mattino in Campania. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19.

DOMENICA 11 MARZO

Al Nord maltempo diffuso con piogge e temporali, specie su Liguria e Prealpi centro-orientali, in attenuazione serale da Ovest. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro maltempo su Sardegna e regioni tirreniche con piogge e temporali in rapida estensione ad Umbria, Lazio e interne adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19. Al Sud soleggiato per buona parte del giorno, ma entro sera peggiora su Campania e alta Puglia con qualche pioggia. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23

LUNEDI' 12 MARZO

Al Nord instabile su est Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con piovaschi in attenuazione serale e neve dai 1200m. Più soleggiato al Nordovest. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16. Al Centro instabile su Sardegna, Tirreno e interne adriatiche con piogge e qualche temporale, più asciutto sulle coste adriatiche. Temperature stabili, massime tra 14 e 16. Al Sud instabile sulle regioni peninsulari tirreniche con con piogge e qualche temporale, più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 14 e 17.