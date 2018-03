Salvini: "Senza governo al voto? Sicuro no a pastrocchi"

Confronto serrato nel centrodestra dopo la presa di posizione di ieri di Silvio Berlusconi che ieri ha, di fatto, aperto a larghe intese. Matteo Salvini, arrivando alla prima assemblea degli eletti del Carroccio chiude. "Senza un nuovo governo si torna a votare? - attacca Salvini - Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi".

"Stiamo lavorando - ha detto Salvini - entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: meno tasse". Secondo Salvini, "a Bruxelles saranno contenti perché tutti sono contenti se l'Italia cresce".

Per quanto riguarda, poi, l'eventualità di gruppi parlamentari unici del centrodestra, Salvini al momento mostra cautela. "No, leggo tante fantasie sui giornali, adesso ci prepariamo come Lega: la coalizione è quella conservatrice e poi ascolteremo tutti".

"Berlusconi ha detto che lo fa diventare premier e se lo ha detto Berlusconi...": così Umberto Bossi ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se Matteo Salvini abbia la forza di diventare premier. "Lo vuole diventare - ha detto il fondatore della Lega arrivando all'assemblea dei neo-eletti del Carroccio con Salvini - ma può farlo se ha l'appoggio di Berlusconi. E molti possono dargli una mano. Chi? Tutti. Mica si può mandare per aria la Lega".