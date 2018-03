Meteo, le previsioni per giovedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 8 marzo.

Al Nord discreto al mattino salvo foschie e nebbie in pianura, in giornata nubi in aumento da ovest con locali piogge in Liguria. Temperature in aumento, massime tra 10 e 14.

Al Centro nel complesso stabile e soleggiato salvo foschie mattutine sulle interne. In giornata nubi in aumento con piogge sull'alta Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15.

Al Sud ultimi fenomeni in Calabria, soleggiato altrove con tendenza a veli e strati in arrivo dell'arco del giorno. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 16.