Meteo, le previsioni per mercoledì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, mercoledì 7 marzo.

Al Nord in mattinata chiuso con piogge in pianura e neve sulle Alpi dai 700/800m. Migliora gradualmente da ovest a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 7 e 10.

Al Centro piogge e temporali su Sardegna e Tirreniche, meglio a est con qualche pioggia sulle Marche. Neve dai 1200m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13.

Al Sud peggiora su Sicilia e tirreniche con piogge e temporali in estensione entro sera anche ad Adriatico e Ionio. Neve a quote medio-alte. Temperature stabili, massime tra 14 e 16.