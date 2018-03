Voto estero, il Pd in vantaggio

Il dato relativo allo scrutinio dei voti degli italiani all'estero indica, al momento, in base ai dati del Viminale, che sulle 1.858 sezioni totali, le operazioni sono chiuse in 1.031 sezioni per la Camera e 1.119 per il Senato. Il Pd ha ottenuto, per ora, il 26,8% dei voti alla Camera e il 27,3% al Senato. La coalizione di centrodestra si attesta al 21,9% alla Camera e al 22,2% al Senato e il Movimento Cinquestelle rispettivamente al 17,7% e al 17,9%.