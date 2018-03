Le Monde: cataclisma elettorale in Italia

"Cataclisma elettorale in Italia": Le Monde titola così su tutta la prima pagina la sua serie di articoli - sulle prime quattro pagine del numero in edicola oggi pomeriggio - dedicati alle elezioni politiche italiane. L'editoriale, annunciato in prima pagina, porta il titolo "Roma, Berlino, l'Europa in sospeso", dove si legge che l'Ue si trova di fronte al "peggior scenario italiano".

La pagina 2 è dominata dal titolo "Il trionfo delle forze antisistema": "Un'alleanza Lega-M5S? - si chiede il quotidiano - sulla carta nulla la impedisce. Ma l'Europa intera sarebbe colta dal panico". A pagina 3 un reportage dal titolo "Il Movimento 5 Stelle, o la rivincita della 'generazione disoccupati'" e un articolo su "Il partito democratico di Matteo Renzi è a terra, dopo 5 anni di potere". Quindi, a pagina 4, da Bruxelles, "L'Unione europea di fronte al peggiore scenario italiano". Nelle pagine dei commenti, un articolo della politologa Elena Musiani, "In Italia, l'eclissi di una nazione?", dove si legge, fra l'altro: "Ingovernabile? Non è certo. I parlamentari, in Italia, sanno lasciare i partiti politici che li hanno fatti eleggere".

Infine, "Roma, Berlino, l'Europa in sospeso", editoriale della direzione: "Una buona notizia per l'Europa, venuta dalla Germania, seguita da una pessima notizia, in Italia". Per Le Monde, "il paesaggio che emerge da questi due episodi elettorali nei principali due paesi, con la Francia, della zona euro, è in effetti carico di minacce". Il panorama che esce dalle elezioni italiane, continua il quotidiano, "è tristemente familiare: la Francia, alla fine, è sfuggita nel 2017 a una catastrofe del genere grazie allo scrutinio a doppio turno. Gli Stati Uniti hanno eletto Donald Trump nel 2016, cinque mesi dopo il voto degli elettori britannici in favore della Brexit. L'Italia del 4 marzo non vuole uscire dall'Unione europea. Ma farà di tutto per impedirle di andare avanti".