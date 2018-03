Affluenza ore 12 al 19,29%, in aumento su 2013

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.

Elezioni: Camera; affluenza ore 12 nelle regioni





(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Ecco le affluenze alle ore 12 in ogni

Regione per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito

del ministero dell'Interno (quando manca ancora il dato di

Roma). Nelle precedenti politiche del 2013 si votò in due

giorni.

----------------------------------------------------------------

- Regione Affluenza ore 12

----------------------------------------------------------------

- Val d'Aosta 21,24%

- Piemonte 20,44%

- Lombardia 20,92%

- Trentino Alto Adige 20,78%

- Friuli Venezia Giulia 22,56%

- Veneto 22,24%

- Liguria 21,78%

- Emilia Romagna 22,72%

- Toscana 21,17%

- Marche 19,81%

- Umbria 20,55%

- Lazio (dato non definitivo) 17,29%

- Abruzzo 19,38%

- Molise 17,88%

- Campania 19,38%

- Puglia 17,96%

- Calabria 15,11%

- Basilicata 16,27%

- Sicilia 14,27%

- Sardegna 18,34%