Berlusconi contestato da ragazza seminuda

Silvio Berlusconi è stato contestato stamani all'interno del suo seggio elettorale a Milano da una ragazza a torso nudo che gli ha urlato 'Berlusconi, il tempo è scaduto'. Nel 2013 Berlusconi, sempre nel seggio di via Scrosati a Milano, era stato contestato da tre attiviste delle Femen con le stesse modalità.

"E' finito il mio tempo? Sì, in effetti la coda era finita". Così, con una battuta, Silvio Berlusconi ha commentato la contestazione nei suoi confronti da parte di una ragazza nel suo seggio a Milano. "Non ho visto, non sono riuscito a vedere niente" ha aggiunto il leader di FI contestato da una ragazza che è salita su uno dei banchi degli scrutatori, si è tolta la camicia e gli ha urlato: 'Sei scaduto'.