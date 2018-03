Meteo, le previsioni per lunedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, lunedì 5 marzo.

Al Nord qualche schiarita sul Triveneto, nuvoloso altrove con deboli piogge al Nordovest in estensione serale verso Est e neve dagli 800m. Temperature in calo, massime tra 5 e 9.

Al Centro nubi e piogge in Sardegna, in estensione alle regioni tirreniche con neve dai 1300m sulla dorsale. Meglio sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 10 e 14.

Al Sud piogge diffuse e neve sulla dorale dai 1400m. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni in Sicilia e tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 13 e 16.