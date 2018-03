Meteo, le previsioni per sabato e domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, 3 marzo 2018.

Al Nord nuovo peggioramento da Ovest con neve inizialmente fino in pianura sul Piemonte ma poi in rialzo. Altrove dai 400 agli 800m; migliora la sera. Temperature stabili, massime tra 2 e 6.

Al Centro tempo perturbato con piogge diffuse sulle peninsulari, migliora in Sardegna. Neve solo a quote di montagna. Temperature stabili, massime tra 8 e 12.

Al Sud inizialmente discreto o variabile, peggiora in giornata con temporali in arrivo soprattutto sulla costa tirrenica. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17.

DOMENICA 4 MARZO

Al Nord in partenza soleggiato con foschie e nebbie in pianura, dal pomeriggio nuovo peggioramento da ovest con pioggia e neve dagli 800-1000m. Temperature in aumento, massime tra 6 e 11.

Al Centro instabile in Sardegna, nubi in aumento altrove con piogge in serata sull'area tirrenica. Neve a quote elevate. Temperature in ascesa, massime tra 14 e 16.

Al Sud giornata discreta o variabile, peggiora in serata con piogge in arrivo soprattutto sulla costa tirrenica. Temperature stabili, massime tra 14 e 18.