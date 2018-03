Meteo, le previsioni per venerdì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, venerdì 2 marzo.

Al Nord ancora maltempo con nevicate sparse, fino in piano al mattino poi con quota neve in lieve rialzo e possibile gelicidio sull'Emilia Romagna. Temperature in ascesa, massime tra 3 e 6.

Al Centro instabile o perturbato con piogge in pianura e neve solo in alta montagna, migliora tra sera e notte. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15.

Al Sud molte nubi in Campania con piogge e rovesci, maggiore variabilità altrove, fino a soleggiato sulla Sicilia. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 15 e 19.