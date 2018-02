Meteo, le previsioni per giovedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, giovedì 1 marzo.

Al Nord maltempo su tutte le regioni con nevicate fino in pianura e sulle coste, moderate in Liguria, al Nordovest e sull'Emilia occidentale. Temperature in nuovo calo, massime tra -2 e 1.

Al Centro maltempo con nevicate inizialmente fino in pianura tra Toscana, Umbria e Marche, poi rialzo in collina. Temperature in salita, massime tra 2 e 10.

Al Sud molte nubi con piogge sparse e nevicate inizialmente fino a bassa quota in Campania poi in repentino rialzo. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 13 e 18.