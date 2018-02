Conferenza con Accorinti all'Onu: segui la diretta

Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, è tra i relatori della conferenza organizzata a New York dell’associazione dell’Unione Europea presso le Nazioni Unite (due dirigenti della quale sono messinesi Giuseppe Sergi e Francesco Rizzo Marullo), in occasione della ricorrenza del 10º anniversario della fondazione dell’Unione per il Mediterraneo. L'incontro fa parte di una serie di eventi celebrativi previsti nel corso del 2018.

Il primo cittadino di Messina parteciperà dalle 19.15 (ora italiana) all'incontro presso il quartier generale dell’ONU, insieme con Lachezara Stoianova Stoeva, vice ambasciatrice della Rappresentanza Permanente della Bulgaria presso l’ONU, attuale presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, l’europarlamentare e membro dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione Per il Mediterraneo, Tiziana Beghin e Giuseppe Provenzano, consigliere diplomatico per l’Unione per il Mediterraneo che interverrà, via web, da Barcellona di Spagna. All'evento prenderanno parte rappresentanti permanenti di diversi Paesi, diplomatici, politici, policy makers e giornalisti che si confronteranno sulla tematica “Prospettive di cooperazione per lo sviluppo economico e sociale sostenibile e sradicamento della povertà nell'area del Mediterraneo”.