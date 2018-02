Meteo, le previsioni per mercoledì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Al Nord soleggiato in giornata salvo nubi in Liguria. Peggiora dal pomeriggio-sera al Nordovest con debole neve fino in pianura e

costa ligure. Temperature in lieve ascesa, massime tra 1 e 3.

Al Centro residua debole neve fino al piano al mattino sull'Adriatico, buono altrove ma peggiora in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 2 e 7.

Al Sud nubi sparse irregolari su Puglia, Calabria e Sicilia ma senza fenomeni significativi, per lo più discreto altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 12.