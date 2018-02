12 fake news 'certificate' da polizia, anche su voto estero

Agli italiani residenti all'estero propaganda politica insieme alla scheda elettorale? Trattasi di fake news, una delle 12 'certificate' finora dal Commissariato on line della polizia di Stato.

Il servizio, presentato lo scorso 18 gennaio dal ministro dell'Interno, Marco Minniti e dal capo della Polizia, Franco Gabrielli - consente ai cittadini di segnalare una possibile notizia falsa, sulla quale la polizia attiverà verifiche se si tratta di informazioni "manifestamente infondate o tendenziose, ovvero apertamente diffamatorie". Se le verifiche indicheranno che si tratta di 'fake', finirà sul sito del commissariato on line con un 'bollino rosso'.

Tra le notizie riportate sul sito c'è quella che sta circolando in rete di un cittadino italiano residente a Edimburgo e regolarmente iscritto all'Aire (Anagrafe Italiani residenti all'estero), che avrebbe ricevuto un plico contenente, oltre alla scheda elettorale, anche alcuni volantini di propaganda politica. "Siamo di fronte a una notizia fuorviante", spiega il commissariato on line. Il Consolato italiano di Londra ha infatti confermato di essere titolato alla distribuzione delle schede elettorali in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, "dissociandosi da qualsiasi iniziativa di propaganda politica".