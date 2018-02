Sondaggi e corse clandestine, RightNation.it si arrende

Il divieto di diffusione dei sondaggi politico-elettorali nei 15 giorni precedenti il voto, previsto dalla legge, «è ampio e non opera alcun riferimento ad una specifica piattaforma trasmissiva o ad uno specifico mezzo di diffusione, rivolgendosi ai mezzi di comunicazione di massa», compresi dunque siti e blog. A ricordarlo, in una nota nei giorni scorsi, è stata l’Agcom, che si riserva di «intervenire severamente» su «simulazioni che hanno l’obiettivo esplicito di aggirare le norme» e annuncia anche di aver già notificato «a diverse testate» le violazioni nei sondaggi durante il black out.

Questa la replica pubblicata oggi sul sito RightNation.it con il titolo molto esplicito "Articolo 21":

"Ci adeguiamo. Senza aver capito - scrivono "Andrea Mancia" e "Simone Bressan" - Dal 2006 su queste (e altre) pagine ci siamo divertiti a raccontarvi le “Corse Clandestine”: nomi di cavalli e fantini palesemente inventati (o, al massimo, ispirati al Grand Prix d’Amerique 2001 vinto da Varenne), gare frutto della nostra fervida immaginazione. Un genere letterario nuovo, insomma, che agli appassionati di ippica e di fiction sembrava piacere molto. Fino a qualche giorno fa quando scopriamo che giornali mainstream, commentatori, persino politici, iniziano a dire che non si tratta di vere corse clandestine ma di cronache politiche (?), di sondaggi (??), di proiezioni (???) sulle prossime tornate elettorali. Da qui un enigmatico comunicato stampa dell’AgCom che, ci hanno suggerito alcuni amici, sembra dire che anche noi saremo potenzialmente colpevoli di violazione di una norma sul black out dei sondaggi.

Chiariamo alcune cose. La prima: non siamo sondaggisti, come potete facilmente verificare (uno di noi fa il manager in un’azienda privata, l’altro il vicedirettore di un giornale). La seconda: non siamo committenti di nessun tipo di sondaggi, come potranno confermarvi tutti i sondaggisti, italiani e non, e chi si occupa, anche per sbaglio, di indagini politiche e di mercato. RightNation non è nemmeno un giornale, quindi non riceve comunicati stampa, indiscrezioni, report riservati. Niente di niente. Impossibile, quindi, per noi, parlare di qualcosa di diverso che non siano storie completamente inventate e senza alcun intento diverso da quello di intrattenere i nostri (pochi ) lettori.

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esistenti è da ritenersi, quindi, puramente casuale e frutto della nostra fantasia. Non pensavamo di arrivare a tanto ma, evidentemente, è utile chiarirlo a beneficio di tutti. Abbiamo ben chiaro quanto siano importanti le elezioni, quanto il processo democratico sia il momento più alto e sacro di una comunità nazionale. Comunque la si pensi e qualsiasi la scelta al momento del voto. Per questo, per evitare ulteriori fraintendimenti, preferiamo fermarci qui. Ci rivediamo il 5 marzo, con qualche importante valutazione da fare. Facciamo in ogni caso notare che giornali e siti con un traffico molto superiore al nostro hanno, in questo momento, nella loro home page sondaggi e proiezioni sulla ripartizione dei seggi, questi sì davvero capaci di influenzare un elettore ancora indeciso. Al danno, poi, si aggiunge anche la beffa: le corse clandestine, come genere letterario, sono state a lungo copiate in patria e, da alcuni giorni, addirittura clonate – in palese violazione delle norme sul diritto d’autore – in quel Far West pieno di “pistoleri della legalità” che sono diventati gli Stati Uniti d’America. Potenza di Internet.

Solo un’ultima, non marginale, considerazione. L’articolo 21 della nostra Costituzione recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Magari, alla prossima manifestazione di piazza, ricordatevi anche di questo.

