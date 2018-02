Maltempo: neve debole in Emilia, tutto ok sulle autostrade

Ha ripreso a nevicare debolmente dalle prime ore del mattino in Emilia, dove non si registrano problemi di viabilità autostradale. In diverse città della regione sono segnalati invece criticità legate alle buche nell'asfalto provocate dal maltempo, con molti automobilisti che, riportano i giornali locali, hanno avuto gomme e cerchioni danneggiati. Dalle 22 a Bologna, Modena, Ravenna e Ferrara ordinanze prefettizie prorogano lo stop tutte le strade ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, per precauzione. In alcune zone dell'Appennino la neve ha superato il metro e alcuni Comuni, ad esempio in Valmarecchia, nel Riminese e nel Parmense, hanno deciso di chiudere le scuole per domani. In Romagna si segnalano smottamenti e allagamenti, per ora limitati, come a Viserba, e canali con molta acqua. Anche qui, soprattutto nel Ravennate, ci sono strade deteriorate e i problemi riguardano anche la E45. In un cimitero dell'Imolese è caduto un cedro ultracentenario, senza danni alle persone.