Milano, tensioni alla manifestazione antifascista

Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista di Milano. Un gruppo di partecipanti ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La Foppa per entrare in via Volta dando vita ad un corteo. Ne è nato un tafferuglio, durante il quale la polizia ha messo in atto una carica di alleggerimento, che avrebbe causato alcuni contusi.

Intanto è partito da Porta Venezia il corteo dei sostenitori della Lega, che si conclude in piazza Duomo con un comizio del segretario Matteo Salvini. Il corteo è aperto da uno striscione 'Prima gli italiani' ma è costellato anche di bandiere autonomiste. Presenti il presidente del Veneto, Luca Zaia, che sventola una bandiera veneta, e l'ex ministro Roberto Calderoli.