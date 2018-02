Meteo, le previsioni per domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, domenica 25 febbraio.

Al Nord cieli chiusi su gran parte delle regioni con nevischio sparso fino a quote pianeggianti, qualche schiarita in arrivo sul Triveneto. Temperature in calo, massime tra 0 e 2.

Al Centro instabilità diffusa con piogge e rovesci sparsi, salvo schiarite sul Lazio. Neve fino in pianura la sera tra Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 4 e 10.

Al Sud instabile con piogge e rovesci sparsi in attenuazione in serata da Ovest. Neve in calo fino a 600/1000m in serata. Temperature in calo, massime tra 6 e 10.