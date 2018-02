Meteo, le previsioni per sabato e domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni

SABATO 24 FEBBRAIO

Al Nord variabile e asciutto su Alpi orientali e Triveneto, più chiuso altrove con fenomeni sparsi, nevosi localmente in piano al mattino. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10.

Al Centro diffuso maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, in attenuazione serale sulle tirreniche. Neve dai 900/1300m. Temperature stabili, massime tra 8 e 11.

Al Sud migliora su Sicilia e Calabria ionica. Instabile altrove con piogge sparse alternate a locali schiarite. Neve dai 1200m. Temperature stabili, massime tra 11 e 14

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Al Nord cieli chiusi su tutte le regioni con nevischio sparso fino a quote pianeggianti, fiocchi in sconfinamento serale alla costa ligure. Temperature in calo, massime tra 0 e 2.

Al Centro instabilità diffusa con piogge e rovesci sparsi in attenuazione in Toscana. Neve fino in piano in serata tra Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 4 e 10.

Al Sud instabile con piogge e rovesci sparsi in attenuazione in serata da ovest. Neve in calo fino a 600/1000m in serata. Temperature in calo, massime tra 6 e 10.