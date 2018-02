Passeggeri treno Palermo-Roma fermi 4 ore in Calabria

Una quarantina di passeggeri dell’Intercity partito alle 10.30 da Palermo e diretti a Roma sono stati costretti ad una sosta di oltre 4 ore nella stazione ferroviaria di Villa San Giovanni per mancanza di un convoglio che li portasse a destinazione.



«Prima di Cefalù - ha raccontato Paolo, un passeggero, all’Ansa - il treno si è fermato per un inconveniente tecnico e

ci hanno trasbordati su pullman a bordo dei quali siamo arrivati a Villa San Giovanni verso le 17.30 invece che alle 14 come

previsto. Dal nostro arrivo la partenza è stata rinviata di ora in ora e siamo rimasti sulla banchina in attesa. Tra noi ci sono

anche dei bambini e degli anziani».



La situazione, secondo quanto si è appreso, si è sbloccata in serata quando, dalla Sicilia, è giunto un convoglio che dagli

imbarcaderi sta raggiungendo la stazione di Villa San Giovanni per imbarcare i passeggeri e condurli a Roma.