Meteo, le previsioni per venerdì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio.

Al Nord nubi diffuse e fenomeni sparsi, in intensificazione in serata su Nordovest e Lombardia. Neve a tratti in pianura su Nordovest ed Emilia. Temperature stabili, massime tra 3 e 7.

Al Centro instabilità diffusa con piogge e temporali in intensificazione soprattutto sulle adriatiche. Neve dagli 800/1300m. Temperature in rialzo, massime tra 7 e 11.

Al Sud tempo perturbato con piogge e temporali, forti su Sicilia e fascia ionica della Calabria. Neve in rialzo a 1500m. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14.