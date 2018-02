Neve e pioggia, arriva il gelo sull'Italia

Sta per arrivare anche in Italia l'annunciata ondata di freddo proveniente da nord-est che porterà un forte abbassamento delle colonnine di mercurio, accompagnata da neve e gelo anche in pianura, ma anche da temporali e forte vento. Il Dipartimento della protezione Civile ha emesso una allerta meteo gialla su gran parte del centro e del sud Italia, dall'Emilia Romagna alla Sicilia. E se a Trieste la bora ha già cominciato a soffiare con raffiche di 130 chilometri all'ora, con conseguente messa in sicurezza dei cassonetti per i rifiuti che sono stati sigillati nelle zone più esposte, il Vesuvio è innevato dalla cima alle quote più basse, a causa delle rigide temperature. A Bologna è scattato il piano neve: l'amministrazione ha invitato i cittadini a limitare nelle prossime ore l'uso dell'auto, mentre nel comune di Monghidoro, sull'Appennino, domani le scuole resteranno chiuse dopo le abbondanti nevicate.

Temporali accompagnati da forte vento e nevicate anche nel Lazio al di sopra dei 700-900 metri sulle zone appenniniche a partire dalla tarda serata di oggi. Venti forti sono attesi in Liguria dove domani è prevista la neve a tutte le quote nell'entroterra e quote collinari nei comuni costieri. Neve da domani e nel weekend anche in Piemonte accompagnata da temperature in picchiata: massime prossime allo zero e minime inferiori anche a meno 5 gradi. Fiocchi di neve, vento e ghiaccio pure in Toscana fino a quote basse: la sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che sono previste nevicate fino a quote di fondovalle con accumuli abbondanti. Nevica con forte intensità già nell'Alto Mugello. Pronto il piano neve ad Ancona mentre fiocchi cadono già un po' ovunque nell'entroterra delle Marche. Imbiancate Urbino, Camerino e Visso. Lungo la costiera molisana, a causa delle avverse condizioni meteomarine, sono stati interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia).

La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata inviato a tutti gli operatori marittimi e portuali. Dalla mattinata di domani sono invece attese precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia e Calabria. In Abruzzo, dove è prevista neve, è pronto il piano viabilità, mentre il Comune di Milano, in previsione dell'ondata di freddo, ha lanciato un appello ai cittadini per segnalare con una telefonata chi vive per strada, i senzatetto anche con i loro cani e in generale le persone in difficoltà.