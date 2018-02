Amazon record, lancia prodotti farmaceutici da banco

Amazon lancia una linea esclusiva di prodotti farmaceutici da banco. E l'industria sanitaria trema temendo una guerra al ribasso dei prezzi soprattutto alla luce dell'effetto che il colosso di Jeff Bezos ha avuto sulle vendite al dettaglio. Wal-Mart e' un esempio dei 'problemi' che Amazon e' in grado di causare e i big farmaceutici temono di venir sottoposti alla stessa pressione anche in Borsa, dove il gigante di Bezos continua invece a volare, aggiornando i suoi massimi storici e toccando per la prima volta i 1.500 dollari ad azione.

Tecnicamente la linea Basic Care non fa capo direttamente ad Amazon: e' infatti prodotta da Perrigo. Ma il fatto che sia il colosso di Bezos a venderla mette sotto pressione i colossi farmaceutici, gia' alle prese con un calo del traffico dei consumatori. La linea, lanciata silenziosamente da Amazon in agosto, include 60 prodotti che includono l'ibuprofen e cure per la crescita dei capelli. Il lancio della nuova linea esclusiva si inserisce nell'affondo di Amazon nell'industria sanitaria americana, dove e' entrata a gamba tesa con un'alleanza con Berkshire Hathaway di Warren Buffett e JPMorgan. Ma la farmaceutica e' solo uno dei settori in cui Amazon e' impegnata ad affermarsi.

Il colosso e' alle prese con una 'guerra' a distanza con Netflix per il dominio della tv in streaming. Una battaglia che si traduce in un boom dei costi per la produzione di contenuti per il piccolo scherma, e nella fuga dei maggiori talenti dalla tv tradizionale. L'ascesa di Amazon nei maggiori settori economici si fa sentire sull'andamento del borsa del colosso. Dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 28% ed e' responsabile per il 27% dei guadagni dello S&P 500.