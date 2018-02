Meteo, le previsioni per giovedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 22 febbraio.

Al Nord nubi in aumento con fenomeni sparsi su Emilia Romagna e Triveneto in estensione alla Val Padana centro occidentale; neve a bassa quota. Temperature in calo, massime tra 3 e 8.

Al Centro instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti in serata; neve dai 500/1000m. Piovaschi anche in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 5 e 10.

Al Sud nuovo peggioramento con piogge e temporali in estensione dalla Sicilia verso le regioni peninsulari, neve dai 700/1300m. Temperature stabili, massime tra 10 e 14.

VENERDI' 23 FEBBRAIO

Al Nord nubi diffuse e fenomeni sparsi, in intensificazione in serata su Nordovest e Lombardia. Neve a tratti in pianura su Nordovest ed Emilia. Temperature stabili, massime tra 3 e 7. Al Centro instabilità diffusa con piogge e temporali in intensificazione soprattutto sulle Adriatiche. Neve dagli 800/1300m. Temperature in rialzo, massime tra 7 e 11. Al Sud tempo perturbato con piogge e temporali, forti su Sicilia e fascia ionica della Calabria. Neve in rialzo a 1500m. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14.

SABATO 24 FEBBRAIO

Al Nord variabile e asciutto su Alpi orientali e Triveneto, più chiuso altrove con fenomeni sparsi, nevosi localmente in piano al mattino. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10. Al Centro diffuso maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi. Neve dagli 800/1200m. Migliora in serata sulle tirreniche. Temperature stabili, massime tra 8 e 11. Al Sud migliora in Sicilia. Instabile altrove con piogge e rovesci intervallati da locali schiarite. Neve tra 1100/1500m. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 14.