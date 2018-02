Insieme: "Legge consente voto anche senza tessera"

"Avendo rilevato l'abrogazione, per successive disposizioni legislative, della norma che prescriveva l'obbligatorietà di presentazione al seggio della tessera elettorale, abbiamo depositato una interrogazione parlamentare, con il fine di garantire l'accesso al voto anche a chi si presenta al seggio privo di tale documento".

Così in una nota Claudia Mannino e Angelo Bonelli di Insieme - Federazione dei Verdi. "Di conseguenza - aggiungono - chiediamo al Ministro dell'Interno Marco Minniti di inviare una circolare urgente a tutti i presidenti di seggio elettorale, con la quale si consente al cittadino risultante iscritto negli elenchi del seggio elettorale, di esercitare il diritto al voto anche se non in possesso della tessera elettorale, la cui valenza decade con l'emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"