Meteo, le previsioni per martedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, martedì 20 febbraio.

Al Nord variabile con ampie schiarite in giornata, nubi in aumento serale sulle Alpi occidentali con debole neve dai 200m. Temperature in calo, massime tra 5 e 7.

Al Centro instabile su Adriatico, basso Lazio e Sardegna con piogge sparse. Neve in Appennino dai 600/800m. Maggiori aperture su Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature in calo, massime tra 7 e 11.

Al Sud spiccata instabilità con piogge e rovesci intermittenti. Variabilità sullo Ionio. Neve dai 900-1200 m in calo. Temperature in calo, massime tra 11 e 12.