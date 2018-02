Cairoli si aggiudica decimo titolo tricolore

Il messinese Tony Cairoli su Ktm ha vinto la terza prova degli internazionali d'Italia di motocross disputatasi oggi sulla pista Tazio Nuvolari di Mantova.

Il campione siciliano ha fatto l'en plein: miglior tempo in qualifica, vittoria nella gara delle Mx1 e successo nella manche del Supercampione davanti a 3mila persone che hanno sfidato il maltempo pur di applaudirlo. Cairoli si aggiudica così il decimo titolo tricolore. Incidente spettacolare ma per fortuna senza gravi conseguenze per lo sloveno Tim Gajser: è atterrato male da un salto riportando un trauma all'arcata dentale inferiore e un profondo taglio al mento.