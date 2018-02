Renzi "apre" al Gentiloni bis

"Il premier potenziale lo decide il presidente della Repubblica. Ma chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni è chiaro che potrà giocarsi le sue carte anche in futuro. Ma noi non litigheremo mai anche perché a sinistra litigano già abbastanza gli altri". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a In 1/2 ora in più.