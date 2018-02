Stamattina si allungheranno, e di parecchio, i tempi di navigazione nello Stretto. Per consentire le operazioni di disinnesco e la rimozione di un residuato bellico trovato a Villa San Giovanni, infatti il porto d’interfaccia storico di Messina resterà chiuso dalle 9 alle 13. Un evento eccezionale che però costringe le compagnie di navigazione a cambiare le rotte. Infatti il servizio di linea da e per la Sicilia delle unità navali di Caronte & Tourist e Bluferries sarà effettuato con il porto di Reggio Calabria. Il vettore privato non muterà gli orari di partenza, fissati ogni quaranta minuti. Solo che la traversata invece di durare 20 minuti ne durerà 50 circa. Sono infatti circa sette le miglia di distanza fra rada San Francesco e Reggio. Sarebbe potuto tornare assai utile il porto di Tremestieri visto che si trova proprio di fronte al porto reggino, ma è chiuso per l’insabbiamento creatosi dopo la “sciroccata” d’inizio mese.