M5s: caso rimborsi, c'è anche consigliere E.Romagna

Anche uno dei consigliere regionali in Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Gian Luca Sassi, sarebbe coinvolto nel caso dei mancati versamenti al fondo per il microcredito. A confermarlo è stato questa mattina uno dei leader del Movimento a Bologna, il capogruppo in Comune, Massimo Bugani. "Mi hanno chiamato da Roma - ha detto a margine di un incontro con Paola Taverna - ed è vero: dai controlli dei conti che hanno fatto sono emerse irregolarità anche da parte di Sassi, da quanto ne so non avrebbe versato più della metà dell'ammontare".

"Per il Movimento farei qualsiasi cosa e ho scelto di autosospendermi perché finché questa storia non verrà chiarita, io voglio affrontarla da sola e non arrecare il benché minimo danno a questa fondamentale campagna. Tutto dovrà essere chiarito nelle sedi opportune. È chiaro che io in Parlamento non sopporterei mai di stare nel gruppo misto quindi o la questione verrà risolta prima della eventuale proclamazione, oppure rassegnerò immediatamente le dimissioni dalla Camera". Così su Fb la deputata M5S Giulia Sarti.