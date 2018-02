Morto Bibi Ballandi, produttore tv di successo

E' morto, all'età di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi, noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Ballandi, morto a Imola dove era ricoverato da qualche tempo, ha prodotto tanti dei più importanti show andati in onda in particolare sulle reti Rai dagli spettacoli del sabato sera di Fiorello alla Lotteria itinerante con Giorgio Panariello, da La bella e la bestia con Lucio Dalla e Sabrina Ferilli agli show di capodanno con Carlo Conti e tutte le edizioni di Ballando con le Stelle.

Tra le sue ultime produzioni Stasera CasaMika, Laura & Paola e con Laura Pausini e Paola Cortellesi e lo show di Capodanno con Roberto Bolle Danza con me. Nella sua poliedrica carriera ha firmato anche molte tournee teatrali per Mariangela Melato (Sola me ne vo), Flavio Insinna (Senza Swing) e Michelle Hunziker (Mi scappa da ridere), nonché numerosi documentari per Sky Arte.

Milly Carlucci, alla quale è stata data in diretta durante Unomattina la brutta notizia, si è piegata sullo sgabello su cui era seduta, visibilmente sconvolta.

Sui social il cordoglio di chi ha lavorato con Ballandi - Simona Ventura, Fabrizio Frizzi, Giorgia, Fabio Fazio: sono già tantissimi gli artisti che piangono la scomparsa del produttore Bibi Ballandi ricordano la sua grande professionalità e umanità. #BibiBallandi è da alcune ore primo nei Trend Italia di Twitter.

"Questa sera #ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore": è il tweet di Rosario Fiorello che al produttore bolognese deve il suo passaggio in Rai e la sua rinascita artistica dai tempi di Stasera pago io.