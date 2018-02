Incendio in un palazzo di 13 piani: gravissimo un bimbo

E' di un ferito grave e di altre sette persone leggermente intossicate il bilancio di un incendio divampato in un palazzo di tredici piani, questa mattina, a Milano, e che al momento è sotto controllo.

Un bambino di una decina d'anni è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo essere stato estratto dal palazzo in fiamme in via Cogne a Milano. Il ragazzino è stato accompagnato all'ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco.

Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni sono disperate. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme al decimo piano e secondo quanto riferito finora lo hanno trovato in uno degli appartamenti ai piani superiori.