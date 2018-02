Meteo, le previsioni per giovedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 15 febbraio.

Al Nord in prevalenza stabile e soleggiato salvo locali velature nonché nubi su Alpi e Liguria; fiocchi sulle confinali. Temperature stabili, massime tra 5 e 10.

Al Centro torna il bel tempo, salvo qualche residuo annuvolamento e fenomeno sul medio Adriatico in dissolvimento. Nubi in arrivo in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 11.

Al Sud residua instabilità tra medio-bassa Puglia, Calabria e nord Sicilia, con fiocchi in collina; migliora ovunque entro sera. Temperature stabili, massime tra 9 e 12.