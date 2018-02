Meteo, le previsioni per mercoledì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, mercoledì 14 febbraio.

Al Nord torna il bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni, salvo qualche residua nube al mattino su est Liguria ed Emilia. Temperature stabili, massime tra 6 e 9.

Al Centro a tratti instabile in Sardegna e verso sera sulle coste adriatiche con qualche piovasco. Bel tempo prevalente sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 8 e 11.

Al Sud si rinnovano spiccate condizioni di instabilità con piogge, temporali e nevicate in Appennino fino a quote collinari. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 11.