Meteo, le previsioni per martedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, martedì 13 febbraio.

Al Nord residui fenomeni in Emilia Romagna, nevosi fino a bassa quota. Nubi sparse altrove in diradamento da ovest in giornata. Temperature in diminuzione, massime tra 5 e 9.

Al Centro maltempo su Adriatiche e Appennino con fenomeni diffusi, nevosi a quote collinari o più in basso. Aperture sul versante tirrenico. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 12.

Al Sud diffuso maltempo, specie su Sicilia e Calabria con piogge e temporali, neve in calo la sera fino a 800-1000m. Temperature in calo, massime tra 11 e 13.