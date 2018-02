Uccide sorella e nipote, 7 giorni con i cadaveri in casa

Per almeno una settimana Paolo Villa, 75 anni, fermato per il duplice omicidio della sorella e della nipote, avrebbe vissuto con i cadaveri in casa, a Ornago, in Brianza.

E' quanto hanno ricostruito al momento gli investigatori. La famiglia non aveva apparenti problemi economici, eppure sembra che Marinella Ronco, la nipote di 55 anni - in crisi a causa di una relazione chiusa -, sua madre Amalia Villa, 85 anni, e lo zio, vivessero da tempo in uno stato di trascuratezza. Paolo Villa, detto 'Paolino', a Ornago è conosciuto in particolare per il suo impegno nel volontariato.