Meteo, le previsioni per lunedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, lunedì 12 febbraio.

Al Nord aperture su Piemonte e ovest Liguria, maltempo altrove con piogge in pianura e neve dai 400/600m ma in calo anche al piano la sera in Emilia. Temperature in calo, massime tra 6 e 11.

Al Centro maltempo in estensione da Sardegna e Toscana a tutte le tirreniche; neve dai 600/1000m. Nubi in aumento ma asciutto sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 8 e 12 gradi.

Al Sud peggiora su Campania e ovest Sicilia con fenomeni in marcia verso est. Asciutto sull'Adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 15 gradi.