Ancora polemiche, il giorno dopo la manifestazione

Il giorno dopo la manifestazione di Macerata contro il razzismo, proseguono le polemiche politiche dentro e fuori gli schieramenti. Il candidato premier di LeU Pietro Grasso parla di 'grande successo di compostezza e serietà' accusando il Pd di avere avuto un 'atteggiamento debole' e di avere 'abbandonato da tempo la politica di sinistra'.

Il sindaco Dem di Macerata, Romano Carancini, accusa: 'Manifestazione autoreferenziale, Loro ora andranno via, a me rimarranno i cocci'. E Piero Fassino assicura: 'Non ci sono piazze antifasciste divise, saremo tutti a Roma sabato 24 febbraio'. Il cinquestelle Di Maio chiede 'ai partiti di non speculare politicamente' su quanto avvenuto.

