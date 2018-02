Meteo, le previsioni per domenica

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani, domenica 11 febbraio.

Al Nord sereno o al più velato, salvo locali foschie al mattino in pianura. Più nubi a fine giornata al Nordest con isolati fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 12.

Al Centro bel tempo salvo qualche nube sull'Adriatico, in diradamento. Entro sera piovaschi in Sardegna, in estensione sull'alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 8 e 12.

Al Sud residua instabilità su Puglia e basso versante tirrenico in esaurimento, schiarite via via più ampie altrove. Temperature in flessione, massime tra 9 e 13.