Sanremo, ecco la classifica... del web

A dominare la classifica delle ricerche su Google, dopo la terza serata del Festival di Sanremo, è stata Virginia Raffaele.

In seconda posizione James Taylor, che ha intonato La donna è mobile di Verdi. Grande spazio tra le tendenze di ricerca è stato riservato alle nuove proposte che si sono esibite ieri: Eva è terza, Leonardo Monteiro sesto e Mudimbi decimo. Giorgia, che ha duettato con James Taylor, è stata la quarta tra i più cercati, mentre hanno divertito il pubblico gli sketch con Memo Remigi (7°) e quello con Nino Frassica (8°). Gino Paoli, che ha cantato con Baglioni Canzone dell'amore perduto in omaggio a Fabrizio De Andrè, è 9° seguito da Mudimbi in chiusura dei Trend Google.

Leader indiscussi della classifica dei video più popolari su YouTube sono Ermal Meta e Fabrizio Moro: a 2 giorni dalla pubblicazione, il loro music video è il primo tra i brani sanremesi a superare 1 milione di views. Seconda Annalisa che supera (per quanto di poco) The Kolors.