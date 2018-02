Macerata, cariche polizia contro i manifestanti di FN

Tensione e cariche della polizia nelle vie del centro di Macerata per una manifestazione organizzata da Forza Nuova, che ha violato il divieto del Questore (uno stop era arrivato dalla Prefettura). Una quarantina di attivisti del movimento di ultradestra, guidati da Roberto Fiore, hanno cercato di entrare nella centralissima piazza della Libertà, ma sono stati intercettati e respinti dalla forze di polizia. Durante il contatto tra manifestanti e agenti sono volate anche delle manganellate

Ed è caos a sinistra sul corteo antirazzista di sabato a Macerata. E scontro frontale tra i partiti sul tema della sicurezza. Pochi giorni dopo il raid di Traini, la sinistra si spacca sulla scelta di manifestare o meno, nel giorno in cui Matteo Salvini, in tour elettorale nelle Marche, lancia il suo affondo contro l'Islam e usa toni molto duri contro i migranti, aprendo le ostilità con il Pd e Liberi e Uguali. Già ieri l'Anpi, l'Arci, la Cgil e Libera avevano rinunciato di scendere in piazza nella città teatro dell'attentato di sabato scorso, accogliendo di fatto lo stop del Viminale, preoccupato dal rischio di scontri con la destra radicale, che - con Forza Nuova - conferma la sua presenza a Macerata. Una scelta che ha provocato dei forti mal di pancia, visto che hanno confermato la loro presenza in piazza non solo i centri sociali e gli studenti, ma anche la Fiom, il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e il movimento di De Magistris.

Senza contare che cresce il dissenso interno all'Anpi e all'Arci dove la base sta ampiamente confermando la presenza di sabato. A questo punto è evidente che malgrado le difficoltà oggettive nel gestire una piazza molto calda, nessuno potrà contrastare, al di là della moral suasion, la presenza di parlamentari. Un tema che allontana ancora di più LeU dal Pd e il governo. Speranza, Fratoianni e Civati scrivono a Gentiloni e Minniti definendo lo stop al corteo "sbagliato e pericoloso". Il Pd, invece, con Maurizio Martina, annuncia l'organizzazione di una grande manifestazione nazionale, assieme alle associazioni promotrici dell'appello "mai più fascismi". Estraneo a questa polemica Matteo Salvini alza ancora il tono della sua campagna elettorale e definisce l'Islam "incompatibile con la Costituzione", accusa il Pd di essere responsabile dei fatti di Macerata e dichiara che "il sacrificio di Pamela non sarà invano". Insomma, rilancia con vigore le sue parole d'ordine sempre più radicali. "Mi accusano di tutto, ma ho le spalle larghe e me ne frego...Non posso dirlo? Allora - prosegue tra gli applausi - diciamo me ne disinteresso". Civitanova dista poco da Macerata, tuttavia Salvini, conferma la scelta di non fare tappa in città: "Andrò a telecamere spente, voglio risolvere problemi, non crearne". Anche le temute contestazioni a Civitanova Marche, non ci sono state. Tuttavia, commenta con toni molto forti la vicenda che da giorni sta scuotendo la politica e l'Italia. Parole dure, molto apprezzate dai suoi sostenitori che rispondono con slogan come "lavoro prima agli italiani", e "basta stranieri, ora la ruspa". Intanto Berlusconi continua a cavalcare il tema della sicurezza annunciando che con il Governo del centrodestra tutti i militari saranno impiegati nelle strade.