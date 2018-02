Sanremo, ecco chi è l'autore dell'incursione sul palco

Il protagonista dell'incursione è un disoccupato sanremese di 52 anni, Giovanni Civita, che vive in un alloggio della diocesi. Voleva protestare contro lo sfratto, la mancanza di un lavoro e le proprie condizioni di indigenza. Qualora venisse accertato che ha utilizzato carte false per entrare, verrà denunciato.

In caso contrario, gli investigatori valuteranno come agire, sentendo anche le intenzioni di Rai e gestori dell'Ariston (non è stata presentata denuncia). L'uomo chiedeva di parlare con il sindaco e il procuratore. Stando a quanto ricostruito: l'uomo sarebbe riuscito a entrare nella "zona rossa" dell'Ariston, superando i controlli al metal detector, poi è riuscito a eludere il controllo della vigilanza privata