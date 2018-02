Meteo, le previsioni per giovedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani.

Al Nord nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti dal pomeriggio-sera su Liguria e tra alta Val Padana e zone alpine, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili, massime tra 8 e 10.

Al Centro nubi irregolari con qualche debole pioggia serale su Sardegna e Toscana, maggiori schiarite altrove. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 13.

Al Sud addensamenti e piovaschi su Messinese e Calabria tirrenica, schiarite e nubi sparse altrove, in intensificazione in serata. Temperature in calo, massime tra 11 e 14