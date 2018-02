Meteo, le previsioni per mercoledì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani (mercoledì 6).

Al Nord nubi e piogge sparse su est Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con neve dai 700m, in attenuazione in serata. Ampie schiarite al Nordovest. Temperature in ascesa, massime tra 7 e 11.

Al Centro maltempo con piogge e rovesci, neve in Appennino mediamente dai 1000m. Migliora in serata da ovest. Temperature in calo, massime tra 5 e 10.

Al Sud instabilità diffusa con rovesci e temporali sui settori tirrenici, maggiore variabilità a est, neve in calo fino a 1100m. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 14.