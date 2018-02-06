Sanità Calabria, la Gdf esegue 4 misure cautelari

Catanzaro
06/02/2018
QUESTA MATTINA I MILITARI DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO, COORDINATI E DIRETTI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO, STANNO ESEGUENDO QUATTRO MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI UN DIRIGENTE DELL’A.S.P. DI CATANZARO, UN DIRIGENTE DELLA REGIONE CALABRIA E DUE MANAGER DI UNA SOCIETA’ OPERANTE NEL SETTORE DELL’ELISOCCORSO, TUTTI INDAGATI PER CONCORSO IN TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
I PARTICOLARI DELL’OPERAZIONE SARANNO ILLUSTRATI DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI, DAL PROCURATORE AGGIUNTO DOTT. VINCENZO CAPOMOLLA E DAL COMANDANTE REGIONALE CALABRIA GEN.D. FABIO CONTINI ALLE ORE 11.00 ODIERNE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CATANZARO.
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