Foto: la stretta di mano Salvini-Traini

Il fermo immagine, tratto da un video pubblicato da Cronache Maceratesi TV, mostra la stretta di mano tra Luca Triani (che era candidato della Lega Nord alle comunali del 2017) e il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine di un convegno elettorale all'Abbadia di Fiastra nel 2015.

"I tifosi dell'immigrazione di massa sono delinquenti e istigano alla violenza. Sono loro a seminare odio e paura". Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini, dopo i fatti di Macerata. "Non ho alcuna nostalgia - afferma sull'ipotesi di ambiguità sul fascismo nella Lega - di un periodo in cui non si votava. E il riconoscere che sono state fatte cose importanti come l'università La Sapienza o la stazione centrale di Milano non c'entra: vogliamo cancellare tutto quello che è stato? Io oggi non vedo alcun pericolo né fascista né comunista".

Intervistato anche da Repubblica, Salvini torna sulla condanna di quanto accaduto ieri: "La violenza è sempre da condannare. Chi spara va in galera senza attenuanti. Ma - aggiunge - se su 56 mila detenuti 20 mila sono stranieri, c'è un problema di immigrazione legato alla delinquenza". Dà la colpa al governo di centrosinistra? "Non sono certo stato io a trasformare questo Paese in un campo profughi". Parlando con la Stampa, Salvini punta il dito contro l'esecutivo: "La colpa è del governo" e sull'immigrazione ribadisce: "Un'invasione come questa porta solo allo scontro sociale.

Quando sarò al governo, aumentando le espulsioni e riducendo gli sbarchi, porremo un argine a questo problema". Poi sull'assalitore, Luca Traini dice: "Incontro migliaia di persone ogni giorno. Può essere che ci sia anche qualche cretino o un violento. I nostri candidati hanno la fedina penale immacolata e mi sembra un criterio che non tutti i partiti possono vantare. Detto questo io non faccio lo psichiatra". Intervistato anche dal Messaggero, Salvini tiene la sua linea: "Ci sono cinque milioni di immigrati regolari che lavorano, pagano le tasse e portano i figli a scuola e sono i primi a pagare un' immigrazione fuori controllo. Il problema è l' immigrazione clandestina e l' illegalità, l' unico problema è che ci ho messo troppo tempo ad arrivare al governo, ma dal 5 marzo vediamo di cambiare la situazione".