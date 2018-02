Meteo, le previsioni per lunedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani (5 febbraio). Al Nord molte nubi al Nordovest, Lombardia ed Emilia con piogge e nevicate, fino a bassa quota, localmente al piano in Piemonte. Nubi irregolari e ampie schiarite sul Triveneto. Temperature in calo, massime tra 2 e 7.

Al Centro nubi e qualche pioggia in Sardegna e Toscana con neve oltre i 1100m, prevalgono schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 9 e 12.

Al Sud inizialmente soleggiato, peggiora dal pomeriggio in Sicilia e la notte su Campania e Calabria. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 15.